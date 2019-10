Twitter è andato in down: problemi in tutto il mondo

Dalle prime ore del mattino Twitter non funziona. Il popolare social network è stato in down per gran parte della mattinata, rendendo impossibile agli utenti l'accesso, sia effettuato dall'app che dal desktop.

Non solo. Infatti, gli utenti hanno riscontrato diversi problemi e malfunzionamenti. Il sito Downdetector ha registrato un picco di segnalazioni da parte degli utenti del social con l'uccellino, che lamentavano un malfunzionamento. Molti sostenevano di non riuscire ad accedere a Twitter dal pc, dove compariva un messaggio su sfondo azzurro: "Abbiamo qualche problema tecnico - si leggeva sulla schermata- Graze per la segnalazione, risolveremo il problema e tutto tornerà alla normalità ".

Diversi errori sono stati riscontrati anche all'interno dell'app: ritardi nelle notifiche e assenza delle tendenze, per chi ha già effettuato l'accesso, e rallentamenti nella pubblicazione dei post.

" Abbiamo riscontrato interruzioni su Twitter e TweetDeck. Potresti aver avuto problemi a twittare, ricevere notifiche o visualizzare messaggi privati. Attualmente stiamo lavorando a una correzione e presto dovremmo tornare alla normalità" , aveva assicurato un post dell'azienda.

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon.