"Ti amo. Ti sto per raggiungere". Lei muore per tumore e lui si toglie la vita

Ha lasciato su di un bigliettino le ragioni del suo gesto, poi si è buttato nel vuoto togliendosi la vita. Il ragazzo di 32 anni aveva perso da poco la compagna di 29 anni a causa di un tumore. I due ragazzi avevano inziato il loro rapporto 6 anni fa e da allora erano inseparabili. Dopo la perdita della compagna lui non è riuscito a superare il dolore per la perdita. Sul foglio avrebbe scritto "sto arrivando, angelo mio".

Ora, a testimoniare il loro legame restanto le centinaia di foto su Facebook dei momenti vissuti insieme. La Procura di Roma, come di rito, ha chiesto l'autopsia e gli esami clinici prima di restituire la salma alla famiglia. Sul caso è stato aperto un fascicolo e le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Roberto Felici. La malattia di lei era stata un duro colpo ma per un anno la coppia aveva combattuto ma il tumenro che aveva colpito la giovane donna non le aveva dato scampo e la ragazza si è spenta nel giro di pochi mesi. Alla fine lui non avrebbe resistito al dolore e alla paura di una vita senza di lei.