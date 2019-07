Tinto Brass dimesso dall'ospedale: "Caterina mi dà la gioia di vivere"

Dopo la grande paura dei giorni passati, Tinto Brass sta meglio ed è stato dimesso dall'ospedale Sant'Andrea di Roma. Lo scorso 9 luglio il re del cinema hard era stato ricoverato d'urgenza a causa di una febbre improvvisa e molto alta. Da subito i suoi estimatori si erano allarmati a causa delle voci non positive sul suo stato di salute, che appariva grave, ma già nelle ore successive era iniziata a circolare la notizia di un suo miglioramento.

Dopo alcuni giorni di apprensione, il celebre regista è stato dimesso e lui stesso ha voluto rilasciare un'Ansa in cui tranquillizza sul suo stato di salute: “ Dove c'è un grande amore c'è una grande forza, mia moglie Caterina mi ha dato e continua a darmi la gioia di vivere. Posso ancora dire che il senso della vita è essere presenti per godere di ogni istante. ”

Tinto Brass, oggi 86enne, è felicemente sposato con Caterina Varzì dal 2017 ma i due fanno coppia fissa dal 2008. Il regista ha sposato l'attrice in seconde nozze, dopo la morte dell'amatissima Carla Cipriani, nota a tutti come Tinta. I due si sono conosciuti sul set e da quel momento non si sono più lasciati. I quasi 30 anni di differenza non spaventano la coppia, che nelle uscite pubbliche appare più unita e in sintonia che mai. Caterina Varzì è rimasta al fianco di Tinto Brass anche durante il difficile periodo che è seguito all'ictus, che ha colpito nel 2010. Lo stesso regista già all'epoca dichiarò che senza la sua Caterina lui nn avrebbe superato quel momento terribile. Oggi, per fortuna Tinto Brass sta bene e può godersi l'amore della sua famiglia e di sua moglie.