Torino, sassi da cavalcavia. Presi ragazzi di 11 e 12 anni

Un gioco insensato, pericoloso. Così due ragazzini minorenni sono finiti nei guai. La coppia lanciava sassi dal cavalcavia sull'autostrada A5 Torino-Aosta, mandando così in frantumi il parabrezza di un'auto in transito in direzione Ivrea.

Guai con la legge

E' accaduto ieri pomeriggio alle 16. I carabinieri della stazione di Volpiano, nel torinese, hanno identificato i responsabili: due studenti di 11 e 12 anni residenti a Volpiano. All'arrivo dei militari, i due minorenni erano ancora nei pressi del cavalcavia.

Fermati e identificati, sono stati segnalati alla Procura dei minori di Torino. L'automobilista, una ragazza milanese di 30 anni, è uscita illesa dall'abitacolo. E' stata lei a contattare i carabinieri.