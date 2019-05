Traffico di droga nel nord-est. Arrestati 13 nigeriani

Nuovo arresto nell'operazione portata avanti dalla procura delle Repubblica di Triestre su un traffico di droga nel nord-est che vedeva attivi come corriere un'organizzazione di nigeriani.

Ieri, 24 maggio, l'ultimo arresto avvenuto a Roma. Si tratta di un uomo di 34 anni ritenuto attivo nel rifornire la droga ai connazionali che poi la facevano arrivare nelle piazze di spaccio di tutto il centro e il nord Italia. Le indagini guidate dal Procuratore Capo Carlo Mastelloni sono iniziate lo scorso ottobre mentre i primi fermi sono arrivati a marzo e fino a ieri le persone agli arresti in flagranza sono tredici persone. Si tratta di corrieri, quasi tutti di origini nigeriani a cui sono stati sequestrati oltre 200 chilogrammi di marijuana diretti alle piazze di spaccio delle città di Pisa, Genova, Torino, Vicenza, Treviso e Udine.

Secondo la ricostruzione dei fatti l'organizzazione si forniva degli stupefacenti a Roma per poi spostarsi non la droga verso il nord con la macchina o in treno. Fondamentale per dare il via alle indagini è stata la scoperta dello spaccio di stupefacenti tra il Silos e via Udine, a Trieste, che faceva capo al nigeriano 34enne arrestato ieri nella capitale. Il 31 marzo scorso il sequestro più importante, a Torino, dove gli investigatori delle Squadre Mobili di Trieste e Torino hanno intercettato i corrieri provenienti da Roma su di un auto contenente oltre 40 kg di marijuana. Poco dopo sono stati arrestati una coppia di nigeriani residente a Torino con in casa 10 kg della medesima sostanza.

Infine sempre ieri a Genova, invece, è stato arrestato un altro corriere con addosso oltre 6 chili di marijuana.