Vendevano magliette false delle Universiadi: denunciati

Pizzicati a vendere magliette e materiale contraffatto delle Universiadi, denunciati due ambulanti a Napoli. La scoperta è avvenuta ad opera degli agenti dell’Ufficio di Prevenzione generale della polizia di Stato in servizio nel capoluogo campano.

Gli agenti, impegnati in uno dei consueti servizi di controllo e monitoraggio del territorio nel quartiere di Fuorigrotta nel pomeriggio di lunedì, hanno intercettato i due mentre offrivano in vendita ai passanti magliette e cappellini con il logo delle Universiadi, l’evento dello sport giovanile che ha portato in Campania centinaia di atleti da tutto il mondo.

I due erano all’altezza della fermata Mostra della linea ferroviaria della Cumana, che collega il centro di Napoli alla vicina Pozzuoli. Il materiale è stato controllato e dagli accertamenti è emerso che si trattava di “pezzotti”, cioé di maglie e cappellini tutti contraffatti. Perciò la mercanzia è stata posta sotto sequestro dai poliziotti che alla fine dell’operazione hanno contato cinquantatré magliette, tredici cappellini, quindici sciarpe e ben novantuno fascette tutte riportanti – abusivamente - il logo delle Universiadi.

Per i due venditori è scattata la denuncia a piede libero. Rispondono dell’ipotesi di reato di vendita e ricettazione di prodotti contraffatti.