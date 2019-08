Viaggio in aereo? Ecco i cibi da evitare per un volo sereno

Ci sono dei cibi che a bordo di un aereo non bisognerebbe mai mangiare. Per alcuni i motivi sono piuttosto ovvi ma altri in pochi sanno perché sarebbero da evitare in alta quota. Se per questioni di bon ton tutti sanno che l'assunzione di aglio e cipolla andrebbe evitata entro le 24 ore dalla partenza, per evitare che l'alliina e i suoi derivati lascino l'inconfondibile olezzo nell'alito, poche persone sanno perché sarebbe meglio evitare quella di frutta disidrata, caffè e acqua del rubinetto per esempio.

La frutta disidratata è un ottimo spuntino salutare, preferibile a molti altri snack che vengono serviti a bordo ma presenta delle controindicazioni importanti. Questi cibi vengono sottoposti a lavorazioni che permettono lo sviluppo dei solfiti, elementi che nei soggetti predisposti potrebbero scatenare un attacco d'asma in aereo. Sempre a causa di possibili problemi di respirazione viene suggerito di evitare il consumo di bevande gassate durante il volo, soprattutto per chi soffre di patologie polmonari. I gas presenti in queste bevande tendono a espandersi all'interno dell'organismo quando si viaggia in quota e questo può provocare una pressione sui polmoni, compromettendone il corretto funzionamento. Vengono, invece, eliminate dal menù di bordo le noccioline in caso sia presente a bordo una persona che manifesta questo tipo di allergia. Il sistema di ventilazione e aerazione degli aerei prevede il riciclo di una parte di aria, pertanto potrebbe bastare un solo sacchetto di arachidi aperto a bordo per mettere in pericolo la vita di un soggetto molto allergico.

In aereo non si dovrebbe assumere nemmeno il caffè a causa della presenza della caffeina. Questa sostanza è stato dimostrato che può causare forti mal di testa e crampi muscolari, oltre che forti stati d'ansia, che durante un volo possono risultare più fastidiosi del dovuto. Per lo stesso motivo si consiglia di non assumere nemmeno il cioccolato fondente, visto che è presente anche in questo snack così goloso. Ma il caffè e, in generale, le bevande calde sono da evitare anche per un altro motivo quando si viaggia in aereo. Infatti, questa tipologia di prodotti vengono preparati utilizzando l'acqua del rubinetto e il rischio di contrarre il batterio infettivo dell'escherichia coli è molto alto.

Formaggi erborinati e legumi andrebbero fortemente evitati per i problemi intestinali che possono portare, decisamente sgradevoli durante un viaggio in aereo. I primi vengono certamente evitati da chi sa di soffrire di un'intolleranza e/o allergia al latte e ai derivati. Ii sintomi di questo disturbo possono svilupparsi improvvisamente, perché rischiare di scoprirlo proprio in aereo? I crampi intestinali possono essere molto dolorosi, soprattutto se se si è impossibilitati ad andare alla toilette. Per quanto concerne piselli, fagioli e lenticchie, invece, il problema sono i gas che sviluppano all'interno dello stomaco. Con i cambiamenti di pressione possono aumentare del 25%, causando forti attacchi di meteorismo. Il salame andrebbe invece evitato per non subire gli effetti di forti congestioni nasali durante decollo e atterraggio a causa dell'elevata presenza di istamina. I panini con prosciutto e uova, invece, non dovrebbero essere assunti per l'elevata presenza di sodio che potrebbe causare un eccessivo aumento della pressione sanguigna.