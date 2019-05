A Viareggio si celebra la storia della nautica e delle sue eccellenze

Si alza il sipario sulla terza edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, il salone della nautica di alta gamma ideato da Nautica Italiana e organizzato da Fiera Milano in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana.

Ancora una volta dalle darsene di Viareggio passa la nobile arte dei maestri d'ascia, dei costruttori dei grandi velieri e della cantieristica dei nostri giorni. Una vera e propria «festa del mare» che, oltre ai superyacht dei grandi marchi italiani ed esteri, prevede anche numerosi eventi fuorisalone in tutto il territorio. Ma giovedì 9 è il grande giorno delle eccellenze toscane.

Il distretto nautico, vanta un valore della produzione di 2 miliardi di euro complessivi, il 50% del fatturato nazionale grazie a brand come Azimut-Benetti Group, Cantieri Navali Codecasa, Cerri Cantieri Navali, Gp Yachts, Overmarine, Perini Navi e Wooden Boats. Tra gli accessoristi, invece, spiccano nomi di prestigio come Bcm Illuminazione, Bertazzoni Servizi, K-Array, Palagi Marine Lights, Team Italia e Tecnoseal Foundry, tutte aziende toscane leader nei rispettivi settori di riferimento.

Non solo Toscana, però. A pochi chilometri da Viareggio, infatti, c'è il distretto della bassa Liguria con i suoi brand altrettanto celebri in tutto il mondo: Baglietto, Perini Navi (ex cantiere Picchiotti), Sanlorenzo e Fincantieri per citarne alcuni. Insieme, i due distretti esprimono il meglio del made in Italy: creatività, artigianalità e innovazione.

I numeri Oltre 150 gli espositori (+10% sul 2018, +30% rispetto al 2017) e 90 yacht con una lunghezza media che supera i 30 metri. Il programma della quattro giorni viareggina prevede diversi appuntamenti dedicati agli addetti ai lavori come il B&ST-Broker and Shipyard Trading, evento B2B di networking che unisce cantieri e yacht broker organizzato da Navigo e gli approfondimenti tematici sviluppati da Nautica Italiana. Tra questi la tavola rotonda «Comunicare l'Eccellenza Italiana tra Artigianalità e Innovazione» moderata da Nicola Porro, vice direttore de il Giornale e conduttore televisivo. Partecipano Renzo Cotarella, Brunello Cucinelli, Stefano Domenicali, Elisabetta Franchi, Massimo Perotti (Sanlorenzo), Lamberto Tacoli (Perini Navi) e Isabella Traglio.

Ricerca, innovazione, formazione, internazionalizzazione e sviluppo sono i temi di approfondimento dei convegni di settore promossi dal Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana tra i quali l'appuntamento con Retic sull'ingresso di nuove imprese e start-up nel mondo della nautica e dello yachting; i primi dati dell'indagine condotta da Demopolis su Action, progetto comunitario sulle opportunità di mercato nel turismo, diporto e settore green; il convegno «Future & Technology: Il mare che vorrei» patrocinato dall'associazione Wista; il workshop Cnr per il supporto nell'innovazione e nella ricerca offerto alla Pmi.

Seguiranno tutti gli eventi fuorisalone tra Viareggio, Forte dei Marmi e Pietrasanta. Tutte le informazioni sul salone nautico e gli eventi su www.versiliayachtingrendezvous.it