In un video tutta la disperazione di Fabrizio Corona nel carcere di San Vittore

“Amo la mia vita così, e se non fosse così problematica forse non starei così bene”. Con queste parole si apre l’atteso momento a "Live non è la d’Urso", dove si parla di Fabrizio Corona e vengono mostra le esclusive le prime immagini di Fabrizio all'interno di San Vittore dopo sei mesi dall'arresto."Queste parole - racconta Barbara d'Urso - sono state raccontate nella nostra trasmissione appena quattro o cinque giorni prima che Fabrizio venisse poi arrestato e stasera noi siamo in grado ed in esclusiva di mostrarvi l’unico filmato di Fabrizio corona a San Vittore a Milano dal giorno dell'arrresto.

L’occasione è una partita di beneficenza, in onore del piccolo Alessandro un bambino morto per una forma di leucemia. In campo c'è anche Fabrizio Corona, accovacciato per terra, durante una foto di gruppo, ma che comunque scende in campo e che viene messo in porta come portiere. Il fisico è sempre tonico, ma basta vedere una foto di Corona con la madrina dell’incontro Joe Squillo per capire quanto il carcere lo stia provando.

Occhiaie sul volto, viso tirato e neanche l’ombra di quel sorriso beffardo che spesso e volentieri ha sfidato le regole andando oltre i limiti e per cui sta nuovamente pagando il conto con la giustizia. L'ex re dei paparazzi, appare stanco, provato nonostante in campo dia davvero il meglio.

In studio c’è Lele Mora, con cui Fabrizio ha fatto un lunghissimo percorso di vita per poi separarsi nel peggiore dei modi. “ Fabrizio - racconta Lele - non ha mai sottostato alle regole. Anche io ho fatto il carcere, il carcere duro in isolamento . E quando mi hanno assegnato ai servizi sociali, mi è sembrato di rinascere. Ma è proprio in quel momento che devi seguire le regole, cosa che Fabrizio non ha mai amato fare ”.

Questo è l'ultimo di una serie di arresti che ha visto Corona finire in carcere, e il pensiero di tutti corre al figlio di Fabrizio, che con il padre stava faticosamente ricostruendo un rapporto, che speriamo, nonostante la lontananza continui in ogni caso a rafforzarsi.