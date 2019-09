Wanda Nara "irriconoscibile" per le strade di Parigi

Il trasferimento di Mauro Icardi negli ultimi giorni del calciomercato ha completamente modificato le abitudini quotidiane di Wanda Nara, che adesso è costretta a dividersi tra Parigi, dove gioca il marito, e Milano, dove vivono i figli e lavora lei. Una vita frenetica per la modella argentina, che è stata fotografata dal settimanale Oggi a passeggio per le strade della capitale francese.

Wanda Nara sui suoi social appare sempre in perfetta forma, elegante e perfettamente curata. Gli italiani sono abituati a vederla così anche in tv, essendo lei una delle protagoniste di Tiki Taka, il programma di Canale5 condotto da Pierluigi Pardo. Eppure, per le strade di Parigi la moglie di Icardi si è mostrata con un look griffatissimo ma piuttosto dismesso per i suoi standard.

A passeggio in una delle strade più eleganti della capitale francese, Wanda Nara è stata fotografata con una tenuta sportiva composta da leggings neri, scarpe da ginnastica dello stesso colore e trapuntino in tinta con risvolti rossi. Un look che non rende giustizia alla modella argentina, il cui fisico scolpito è uno degli aspetti maggiormente apprezzati, che le fa guadagnare centinaia di migliaia di like per ogni scatto o video che condivide.

Proprio negli ultimi giorni, Wanda Nara ha condiviso nel sui profilo di Instagram alcuni scatti e un video molto hot, in cui mostra un corpo mozzafiato con un nudo integrale che fatto girare la testa al web. Probabilmente la modella sta vivendo un momento di forte stress a causa dei continui viaggi tra le due città e questo incide sulla sua forma fisica e sulle sue scelte stilistiche. Resta il fatto che, seppure con i capelli raccolti e un look dimesso, Wanda Nara è sempre una bella donna.