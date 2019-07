Wanda Nara topless bollente a Ibiza

Mentre si discutono le sorti del futuro professionale di Mauro Icardi, che con molta probabilità dalla prossima stagione non giocherà più nell'Inter, sua moglie Wanda Nara è volata a Ibiza con i bambini per una vacanza all'insegna del relax e del lavoro. Una vacanza da mamma dopo il viaggio esotico con suo marito alla scoperta del sud-est asiatico, prima che Icardi tornasse ad allenarsi.

La bionda modella e procuratrice sta scattando alcuni servizi fotografici molto sensuali e non perde occasione per condividere alcuni scatti con i suoi seguaci dei social. Tra storie e post, la bella argentina si diverte a provocare, a stuzzicare con pose ammiccanti e con inquadrature molto spinte. Il fisico perfetto di Wanda Nara si sposa alla perfezione con questa sua passione e lo dimostrano gli scatti bollenti in cui la moglie di Mauro Icardi mette in mostra le sue forme prorompenti. Nelle ultime ore Wanda Nara ha dato il meglio di sé, condividendo due foto molto particolari, una nelle storie e una nello streaming. Lo scatto a tempo pubblicato nelle sue storie è forse quello più hot. La donna è stata ritratta nelle splendide acque cristalline dell'isola delle Baleari con indosso solo un lungo abito bianco trasparente. La modella non indossava evidentemente nulla sotto e l'abito bagnato ha messo in evidenza uno splendido topless.

A poche ore di distanza, Wanda Nara ha pubblicato un'altra foto ma stavolta nello streaming in cui si mostra di spalle con solo un tanga indosso. Anche questa foto ha fatto alzare notevolmente la temperatura ai suoi follower che l'hanno inondata di like. Le foto artistiche di Wanda Nara sono sempre molto apprezzate sui social e la bella argentina non lesina scatti provocanti in questa torrida estate rovente.