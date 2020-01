Adesso i tatuaggi parlano, grazie a un'app

Ora i tatuaggi non sono più solamente disegni incisi sulla pelle. Grazie alla tecnologia, infatti, adesso è possibile anche sentirli parlare, come se si trattasse di una sorta di messaggio vocale.

Si chiamano "Soundwave tattoos" e consistono in dei veri e propri disegni sonori incisi sulla pelle, che possono essere ascoltati grazia a una applicazione per smartphone. Secondo quanto raccontava Repubblica, la nuova frontiera dei tatuaggi era arrivata dalla California, Stati Uniti, dove Nate Siggard è riuscito ad unire arte e tecnologia, creando qualcosa di mai visto.

L'applicazione in grado di dar voce ai disegni permanenti si chiama Skin Motion, che permette di registrare un audio (di massimo un minuto), del quale viene generata l'onda sonora. Poi, si porta il disegno dell'onda da uno dei tatuatori associati alla piattaforma, che lo ricrea dulla pelle. Una volta inciso il tattoo, basta inviare la foto all'app e riascoltare il messaggio vocale lasciato precedentemente. L'idea del tatuaggio sonoro era nata per caso, dopo una domanda retorica della fidanzata dell'ideatore: quando un cliente si era fatto tatuare una strofa di una canzone di Elton John, lei aveva scherzato chiedendosi quanto sarebbe stato bello ascoltare quel disegno. Da quella semplice domanda era nato il primo prototipo dell'appliccazione. Per testarla, Nate si è fatto incidere sul braccio il disegno dell'onda sonora prodotta dalle voci della fidanzata e del figlio. Il video in cui mostra la riuscita del procedimento è diventato virale.