Bulldog Francesi: problemi di salute per via del loro muso

Il Bulldog Francese è una delle razze più buffe e al contempo simpatiche: questa sua peculiarità deriva dalla conformazione fisica del muso. Una forma schiacciata e appiattita, chiamata brachicefalia, tuttavia responsabile di esporre questi cani a problemi di salute.

La crescente preoccupazione deriva dall'attuale e continua richiesta di esemplari di questa razza. Infatti, come scrive un team di ricercatori sulla rivista Canine Genetics and Epidemiology, solo in Gran Bretagna nel 2013 l'1,46% di tutti i cuccioli nati erano Bulldog Francesi, contro lo 0,02% di 10 anni prima. E, nel giro di pochi anni, questa razza diventerà la più popolare del Paese.

C'è una correlazione, quindi, tra la crescente richiesta da parte delle persone che vogliono avere un Bulldog Francese e il benessere stesso dell'animale, come spiega il coautore dello studio, Dan O'Neill del Royal Veterinary College: "C'è la preoccupazione che l'aumento della domanda per il Bulldog Francese sia dannosa per il benessere del cane, a causa dei rischi per la salute associati alle sue caratteristiche fisiche estreme".

O'Neill e il suo team hanno osservato 2.228 Bulldog Francesi seguiti dai veterinari in Gran Bretagna dal 2013. I problemi di salute più comuni riscontrati sono stati le infezioni dell'orecchio, la diarrea e la congiuntivite. Quasi il 13% riportava problemi respiratori e disturbi alla pelle. Inoltre, si è scoperto che solo il 42% dei proprietari dei cani avvetti da problematiche alle vie respiratorie era a conoscenza delle condizioni di salute dell'animale.

Come è noto a chi possiede una razza canina di questo tipo, le caratteristiche fisiche come la faccia piatta, gli occhi sporgenti e le pieghe della pelle possono effettivamente dare origine a problemi seri di salute, quali infiammazione degli occhi, eczema e disturbi respiratori. Gli stessi autori dello studio hanno specificato che alcune caratteristiche come l'aspetto, le dimensioni e il carattere stanno superando considerazioni ben più importanti all'atto dell'acquisto di un animale domestico. Il tutto, spesso e volentieri, va proprio a scapito della salute del quadrupede.