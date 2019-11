Comprano vaso per pochi spiccioli e lo rivendono a cifra record

Un vaso cinese, piccolo e apparentemente insignificante ha fatto la fortuna di un anonimo acquirente. L'incredibile storia è accaduta a una persona che ha acquistato per beneficenza, in un negozio nell'Hertfordshire nell'Inghilterra orientale, un vaso per una sola sterlina. Quando lo ha rimesso in vendita su eBay, incredibilmente sono iniziati ad arrivare molti messaggi e offerte.

Ovviamente è venuto il sospetto che si potesse trattare di un oggetto di una certa importanza e che quindi potesse valere molto. Per questo motivo, l'anonimo ha deciso di farlo valutare da esperti del settore, gli specialisti di Sworders Fine Art Auctioneers a Stansted Mountfitchet, nell'Essex. Questi esperti hanno svelato che il vaso in questione, alto solo otto pollici - poco più di 20 centimetri - era stato realizzato per l'imperatore Qianlong, il sesto della dinastia Qing, che aveva regnato tra il 1735 e il 1796.

Un simbolo in particolare, riportato sul vaso, ha un significato importante; indica, infatti, che l'oggetto era destinato a uno dei palazzi dell'imperatore. Inoltre, altro dato degno di nota è il colore giallo; l'utilizzo di questa tonalità sta a significare che era riservato proprio all'imperatore. Poi, vi sono impresse anche due iscrizioni in rosso: "Qianlong chen han" che significano letteralmente "il marchio dell'Imperatore Qianlong". Il capo del dipartimento artistico di Sworders, Yexue Li, parlando dell'anonimo acquirente, del suo stupore e della sua emozione, ha detto: "Non era a conoscenza del suo valore, quindi l'ha messo su eBay con un prezzo di partenza molto basso all'inizio e c'era molto interesse. Ha deciso di togliere il vaso da eBay e ce lo ha portato per dare un'occhiata. Era scioccato e molto emozionato quando abbiamo spiegato la sua importanza."