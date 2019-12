Cos'è la mascalagnia, il "sesso ascellare" di moda fra i giovani

Ci sono notizie che stimolano la curiosità di chi legge e diventano virali in poco tempo ed è quello che è successo ultimamente con il cosiddetto sesso ascellare. È stato da più parti definito come la nuova frontiera del sesso tra gli adolescenti ma si tratta in realtà di una parafilia diffusa, che ha nella sostituzione della penetrazione tradizionale il suo ultimo livello.

Il termine scientifico per definire questa pratica è mascalagnia e il bombardamento mediatico di questi giorni ha portato a un boom di ricerche sul web. Sono molti, infatti, quelli che vogliono sapere di più su una pratica sessuale che si starebbe diffondendo soprattutto tra i giovanissimi. Pare che gli adolescenti stiano sostituendo questa pratica a quelle tradizionali per ovviare alle possibili conseguenze del sesso non consapevole. In realtà, come riporta AGI, non esistono dati scientifici specifici a supporto di queste affermazioni. Il sesso ascellare non può essere considerata una pratica recente, perché è una parafilia presente nella sessualità uomo/donna e donna/donna già da tempo. A riprova di ciò, esiste da tempi non sospetti una categoria apposita sul famoso portale PornHub. È probabile che nel nostro Paese la notizia abbia fatto scalpore e si sia diffusa con l'arrivo nelle sale del film Ritratto della giovane in fiamme, nel quale viene mostrata una scena di armpitsex tra due partner.

La mascalagnia non ha nulla di patologico fin quando non diventa invalidante per il normale svolgimento della vista sociale e/o professionale. In quel caso rientra tra i disturbi parafilici in base alla classificazione del DSM5. È considerata una parafilia alla stregua del feticismo dei piedi, ben più noto rispetto alla mascalagnia. Benché sia sbagliato considerare il sesso ascellare come un disturbo della sessualità, gli esperti tendono a specificare che i casi vanno valutati singolarmente, per determinare in quale misura la mascalagnia va a sostituire o, addirittura, cancellare del tutto, i rapporti tradizionali. La percezione del piacere mediante la stimolazione ascellare è considerata normale, in quanto questa è una zona altamente erogena per una serie di fattori che la configurano in un quadro di elevata eroticità.

Sul calo dei rapporti sessuali tradizionali tra i giovanissimi esistono alcune statistiche che confermerebbero il trend, i cui motivi sono disparati. In alternativa, gli adolescenti sperimenterebbero delle pratiche alternative per provare piacere e, tra queste, ci sarebbe proprio il sesso ascellare. In realtà, la sperimentazione del sesso in giovane età è una pratica normale tra i giovanissimi che cercano la loro dimensione. È indubbio che il sesso ascellare,soprattutto in chi è sensibile a questa parafilia, possa essere un elemento aggiuntivo, raramente sostitutivo, al pari di altre pratiche diffuse nello sterminato mondo della sessualità.