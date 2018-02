“Curo il cancro con la dieta vegana”, muore youtuber

Era convinta di poter curare il cancro in soli 90 giorni grazie alla dieta vegana e, per questo, aveva cercato di convincere i suoi follower della validità della sua teoria. Eppure la youtuber Mari Lopez è purtroppo morta lo scorso dicembre, proprio a causa dell'aggravarsi della sua malattia. Lo ha reso noto la nipote, Liz Johnson, in occasione di un'intervista con Babe.

Dal lancio del canale YouTube Liz & Mari, avvenuto nel 2015, il duo ha raccolto 11.871 follower e i loro video hanno generato quasi 1 milione di visualizzazioni. Lopez raccontava al suo pubblico di non volersi affidare alla medicina tradizionale, rifiutando la chemioterapia, poiché convinta che un'alimentazione a base di verdura cruda e di succhi di frutta - unita a momenti di preghiera e di molta fede in Dio - fosse sufficiente per guarirla da un cancro aggressivo al quarto stadio. La realtà dei fatti, però, è stata molto diversa.

La nipote Liz ha infatti reso noto che Mari non ce l'ha fatta: lo scorso dicembre ha dovuto arrendersi alla malattia, che ormai le aveva invaso il sangue, i polmoni e il fegato. La giovane, tuttavia, nega sia stato il regime vegano a peggiorarne le condizioni di salute: Liz si dichiara convinta che il cancro abbia avuto la meglio poiché la donna, spinta da sua sorella, negli ultimi giorni di vita avrebbe assaporato della carne cotta al microonde.

Nelle ultime settimanea, rendendosi conto dell'imminente fine, Mari avrebbe chiesto alla nipote di cancellare i video su YouTube, in cui sosteneva che il veganesimo potesse sconfiggere la malattia. Sembra, tuttavia, che la stessa Liz si sia opposta, poiché appunto convinta che il decesso sia stato causato dal ritorno a una dieta onnivora. Quanto accaduto mette chiaramente in evidenza i pericoli dei cosiddetti metodi alternativi per il trattamento dei tumori, rimedi senza prove scientifiche e non approvati dalla medicina.