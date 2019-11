Donna partorisce sulla pista di un night club

Un piccolo neonato ha visto la luce direttamente sulla pista da ballo di un night club di Tolosa, nella Francia meridionale, sostenuto dal personale e dallo staff dello stesso locale. Un ingresso nel mondo davvero a suon di musica, quello sperimentato dal piccolo e dalla neomadre diciannovenne, uscita di casa per passare con gli amici una serata di svago: una necessità importante e necessaria per allontanarla dai problemi personali. Come ha ribadito una sua amica presente, la giovane madre era in compagnia di un gruppo di amici, ma aveva concluso l'ultima parte della serata al bar del locale, per un probema di stomaco e un'evidente difficoltà a camminare. La diciannovenne non aveva ovviamente toccato alcolici, ma aveva deciso di presenziare proprio per distrarsi: alle 5.30 del mattino, però, il piccolo aveva deciso di fare il suo ingresso ufficiale.

Come ha raccontato Marie-Helene, la direttrice del night club "O'Club" di Tolosa, il locale stava chiudendo e pochi avventori stavano ancora chiacchierando fuori e dentro la struttura, quando uno dei dipendenti aveva richiesto il suo aiuto per una situazione molto urgente. La diciannovenne era in pieno travaglio e stava partorendo: nonostante la richiesta immediata dell'ambulanza, lo staff ha dovuto mettere mano alla situazione intervenendo rapidamente, ma facendosi guidare a distanza dai paramedici. Benché la situazione fosse confusa e allarmante, la giovane non è apparsa spaventata: lo stesso vale per i membri dello staff, che hanno cooperato in modo preciso facendo nascere il piccolo. Nessuna fase di panico quindi, ma solo tanta emozione e qualche lacrima di gioia: un'esperienza che ha unito tutta la crew.

Marie-Helene ha rilasciato qualche commento sulla vicenda alla rivista francese La Depeche, ma la notizia ha subito fatto il giro del mondo per la sua particolarità, trovando spazio anche su People. La neo madre non è mai stata da sola ma ha dato alla luce il suo piccolo circondata e supportata dagli amici, dal giovane fidanzato e da tutto lo staff del locale, che ora spera di ricevere aggiornamenti in merito. La stessa direttrice è lieta di questo evento così inconsueto ma che ha riempito di gioia una notte come tante: ha anche promesso al piccolo la possibilità di entrare gratuitamente nel locale per tutta la sua esistenza.