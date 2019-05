Francesca Cipriani fuori di seno da Barbara D'Urso

Un fuori onda pubblicato da Striscia la Notizia che ha deliziato gli spettatori. Siamo nello studio di Barbara D'Urso, durante le registrazioni di Pomeriggio 5 e l'esuberante Francesca Cipriani - che indossa un vestito leopardato parecchio sexy - si alza all'improvviso canticchiando la canzone di Carmelita e Cristiano Malgioglio, Dolceamaro. Canta e balla e, subito, l'abito le si apre e la procace showgirl non può far altro che dire: "Non si è visto nulla vero?" (Guarda il video al min 6.40). La D'Urso prova a mettere un po' d'ordine, dicendo: "Siediti, buona, buona, tranquilla".

Il pubblico, tra risate e divertimento, non ha potuto non apprezzare l'esuberanza sincera della Cipriani. E ora gli spettatori - grazie a Striscia la Notizia - sono potuti venire a conoscenza di questo simpatico siparietto (e hanno potuto apprezzare la bellezza di Francesca).