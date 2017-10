Gesto choc in spiaggia: sesso orale davanti a tutti. Altri bagnanti partecipano

Non c'è più privacy. Il sesso, l'amore, le relazioni intime: da qualche tempo stanno diventando sempre più motivo di spettacolo invece di rimanere segregate nel segreto della camera da letto.

Uno dei luoghi preferiti per le trasgressioni sessuali è la spiaggia. E se prima veniva usata di notte per nasconderseri agli occhi indiscreti degli estranei, ora si finisce sulla sabbia per ostentare atti sessuali come se fosse uno spettacolo da mostrare ai bagnanti.

L'ultima follia "hot" l'ha realizzata una coppia di fidanzati che, pur sapendo di essere visti da tutti i bagnanti presenti in spiaggia, si sono impegnati in un rapporto orale senza veli. Vicino a loro molti ragazzi esultavano e battevano le mani alla parformance hard. Non solo. Alcuni si sono avvicinati alla coppia spingendo la testa della ragazza senza che i due giovani bloccassero la loro prestazione.

Intorno ai due giovani si raduna un vero e proprio capannello di ragazzi. Alcuni esultano, altri battono le mani, altri ancora cantano cori mentre al centro i due focosi amanti continuano a fare quello che vogliono fare. Il sesso orale in spiaggia, senza pudore.