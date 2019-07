Il ginecologo "canterino" che fa nascere i bambini intonando le canzoni

Per tutti e quaranta gli anni di carriera trascorsi in sala parto, ha fatto nascere i bambini cantando loro le canzoni: ora il ginecologo canterino è andato in pensione.

È questa la storia di Carey Andrew-Jaja, che si è guadagnato – anzi, meritato – il soprannome di "The singing doctor" per la sua tradizione-usanza. Il medico americano ha trascorso una vita all'UPMC Magee-Womens Hospital di Pittsburgh, facendo nascere migliaia di neonati (circa 8mila, secondo le sue stime) e accogliendoli nel mondo con la sua suadente voce.

Tra i suoi brani preferiti, e più cantanti proprio in sala parto, ecco What A Wonderful World di Neil Armostrong e la sempre verde quanto calzante Happy Birthday.