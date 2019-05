Louisiana, il governatore accoglie Donald Trump coi calzini col suo volto

Il presidente degli Stati Uniti arriva in Louisiana e il governatore dello Stato, ​William Harold Nungesser va a prenderlo all'aeroporto Chennault a Lake Charles. Ma non appena Donald Trump è sceso dall'aereo, Nungesser non ha saputo resistere e gli ha mostrato con orgoglio i calzini che indossava.

Su sfondo blu elettrico risaltava il volto del presidente americano, con tanto di camicia bianca e cravatta rossa. Ma non solo. Perché il ritratto di Donald Trump era completo anche del suo caratteristico ciuffo biondo. Il governatore della Lousiana, in carica dal 2016 per i repubblicani, ha postato la foto dell'incontro con il presidente sul suo profilo Facebook: "Ieri, ho chiesto al presidente Donald J. Trump se avrebbe twittato il suo sostegno per Laine Hardy per American Idol" , il concorrente che proviene dalla Louisiana. La risposta del presidente, a detta di Nungesser, è stata: " Billy, vedrò cosa possiamo fare! ".