Natalità zero: ecco come i governi convincono le coppie a riprodursi

Il calo della natalità è un problema che l'Italia conosce bene. Eppure non è la sola nazione ad affrontare la questione, anche se i bambini per ogni donna dello Stivale sono solo 1.43, ben al di sotto della media europea.

Molti Paesi del mondo - nonostante il Pianeta conosca una continua crescita demografica - soffrono per l'assottigliamento delle nuove generazioni. Meno figli, meno bambini e meno giovani significa avere a disposizione meno forza lavoro. Dall'altra parte, invece, aumenta la pressione sociale in relazione alla sanità e alle pensioni, perché la popolazione invecchia.

Così alcuni governi stanno ricorrendo ai ripari. Come a Singapore, con 0.81 bambini per ogni donna, dove i politici stanno incoraggiando le persone a fare sesso non protetto, in tutti i modi in cui lo si desidera. Per farlo, si sta affrontando una campagna di sensibilizzazione unito a politiche sociali, del costo di circa 1.8 miliardi di euro. A Hong Kong, dove ci sono 1.8 bambini per ogni donna, il governo ha proposto compensi in denaro per avere figli.