Pornhub: abbonamento Premium per le donne durante il ciclo

Pornhub per le donne, con una campagna educativa e di supporto durante il ciclo mestruale. A lanciarla è proprio uno dei canali porno più famosi al mondo: al grido di "F*ck Your Period", offre abbonamenti Premium gratuiti per il pubblico femminile durante il periodo mestruale. Secondo alcune ricerche, infatt, sarebbero confermati i benefici dell'orgasmo proprio in quei giorni: un'azione positiva sull'umore, sullo stress e sui dolori addominali. Sono molte le donne, infatti, affette da terribili crampi durante le mestruazioni.

Alexandra Klein, brand manager di Pornhub, da tempo ha avviato una ricerca su questo binomio, trovando risposte positive da studi, articoli e ricerche. Il desiderio femminile aumenta proprio in concomitanza delle mestruazioni, ma non sempre è facile avere rapporti sessuali. Il brand suggerisce perciò vie alternative, quali l'autoerotismo, che possono agevolare il raggiungimento dell'orgasmo. Un picco che permette il rilascio di dopamina e ossitocina, veri antidolorifici naturali, utili a rilassare corpo e umore.

A fronte di alcune ricerche condotte da Pornhub, che hanno fatto emergere un aumento del numero di donne alla ricerca di pornografia e sesso in rete pari al 1.000%, il portale ha deciso di focalizzare l'attenzione sul mondo femminile e sulla problematica che incide mensilmente. Offrendo un abbonamento Premium gratuito solo rispondendo a qualche domanda tematica sul ciclo mestruale e i disturbi fisici che ne derivano, a cui fa seguito una e-mail di attivazione della fruzione gratuita proprio nel primo giorno del successivo ciclo. Un accesso valido per tre giorni con contenuti premium on-demand, utilizzabile per un totale di tre volte. La pagina dedicata alla campagna ha una grafica rosa, lontana dai canoni soliti del sito per adulti, utilizza disegni e fumetti istruttivi ed è corredata da un video illustrato utile a specificare i benefici dell'orgasmo in quei giorni.