La provocazione dell'influencer a Cattelan

“La banana di Cattelan”, così come viene universalmente chiamata l'ultima opera provocatoria dell'artista italiano, continua a essere al centro dell'attenzione. Comedian, questo è il suo vero nome, ha fatto scalpore quando è stata esposta alla Galleria Perrotin dell'Art Basel di Miami. È la prima volta che un lavoro di Cattelan arriva in uno dei templi dell'arte contemporanea, dove ha riscosso grande curiosità e ispirato alcuni attacchi d'arte, oltre che essere oggetto di provocazioni come quella di Viking Barbie su Instagram.

Clamore e polemiche per un'opera che è stata valutata 120 mila dollari e che è apparentemente costituita da una semplice banana affissa su un con un pezzo di scotch. Maurizio Cattelan è l'artista del dito medio esposto in Piazza degli Affari a Milano, del wc d'oro e perfino della statua del Papa Giovanni Paolo II colpito dal meteorite, quindi non è nuovo alle polemiche. L'idea di attaccare una banana al muro è venuta all'artista traendo ispirazione dalla consuetudine di fare lo stesso quando lavora alle sue opere. Da quando è stata esposta nella Galleria Perrotin, l'opera di Cattelan ha richiamato l'attenzione di un pubblico molto ampio.

Un artista si è esibito in una perfomance estemporanea, filmando il tutto mentre addentava la banana presso l'Art Basel di Miami È stato immediatamente ribattezzato come "the hungry artist", ossia l'artista affamato e il suo gesto ha rapidamente fatto il giro del mondo. Ha distrutto un'opera? No, perché Comedian è rigenerabile. D'altronde, la banana è un alimento altamente deperibile che non dura integra più di qualche giorno. Maurizio Cattelan acquistò quella originale in un market di Miami pagandola appena 30 centesimi di euro. Chi ha già comprato l'opera, assieme al certificato di autenticità (erano 3 in origine) ha ricevuto anche una sorta di manuale d'uso nel quale viene espressamente consigliato di cambiare periodicamente la banana. D'altronde, come è stato spesso spiegato, il valore dell'opera di Cattelan non è nella materia ma nell'idea.