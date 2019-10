La scia dell’aereo che si trasforma in arcobaleno

È stato un fotografo appassionato di aerei, tale Micheal Marton, che è riuscito a catturare il curioso fenomeno che è diventato virale in giro per il web. Un aereo della Quatar Airways, in volo verso Auckland, ha dato vita a una scia di colori arcobaleno a 30.000 piedi sopra i cieli di Brisdane, in Australia.

Il video evidenzia di una particolare scia che tinge il firmamento di tutti i colori dell’arcobaleno. Non è uno scherzo del pilota, ma quello che è avvenuto è un particolare effetto causato da una condensazione aerodinamica. E c’è una spiegazione razionale. "Tutto questo è avvenuto perché il sole era all’angolo giusto per creare l’effetto arcobaleno nei cristalli di ghiaccio dietro l’aereo", ha spiegato il fotografo. Un fenomeno comunque di per sé molto raro ed è visibile solo da una particolare angolatura.

Le immagini del Boeing 777, che è partito lo scorso 13 settembre, sono diventate una vera gioia per gli occhi e il video su i social in pochissimo tempo ha totalizzato centinaia di visualizzazioni.