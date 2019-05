Si veste da Spider-Man e smaschera un pedofilo

Da un grande potere derivano grandi responsabilità. La frase cult di Spider-Man, talmente ripresa e citata da essere nota anche al grande pubblico, è rimasta impressa nella mente di molti fan dell’Uomo Ragno. Tra questi un ragazzo brasiliano di 14 anni che, in attesa dell’uscita al cinema di Spider-Man: Far from Home (nelle sale dal 10 luglio), è diventato protagonista di una storia incredibile.

Come riportato da A Tribuna, un adolescente vestito come il supereroe Marvel è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito un uomo sospettato di pedofilia. L’episodio è accaduto lo scorso fine settimana a Joaçaba, nell’assolata Santa Catarina, nel Brasile meridionale. Durante il loro consueto turno di notte, gli agenti hanno visto un curioso individuo vestito con il celebre costume di Peter Parker. Fermato e perquisito, il ragazzo aveva con sé due coltelli e due manganelli. Inoltre un terzo coltello è stato ritrovato in una delle aiuole della zona.

Spider-Man brasiliano punisce un pedofilo su Tinder

Portato alla locale stazione di polizia, l’apprendista Spider-Man ha fornito agli agenti una prova: una chiavetta USB contenente delle conversazioni avvenute su Tinder tra lui e la persona che aveva aggredito con quelle armi qualche minuto prima. Il 14enne si era infatti finto una ragazza sulla app di incontri online e aveva così scoperto che l’uomo era in realtà un pedofilo.

Per fare giustizia, l’adolescente ha fissato un appuntamento con lui, al quale si è però presentato in costume da Uomo Ragno e armato fino ai denti. Il presunto pedofilo, picchiato a sangue dal ragazzo, è finito in ospedale: uscito in seguito alle cure, si è presentato in caserma per fornire spiegazioni su quanto accaduto. La polizia sta attualmente indagando: non è infatti chiaro quanti anni abbia l’uomo o se ci saranno denunce da una delle due parti in causa.