Stormy Daniels: "Il pene di Trump? Sembra Toad di Mario Kart"

Nuova scottante rivelazione su Donald Trump. Questa volta a raccontare i particolari più intimi dell'inquilino nella Casa Bianca è stata Stormy Daniels. L'attrice pronografica ha parlato del pene del presidente americano nel suo libro “Full Disclosure”, di cui il quotidiano inglese The Guardian è venuto in possesso.

"Questo libro sarà più efficace di migliaia di talk show e inchieste giornalistiche nell’informare i cittadini riguardo alla vera personalità di Donald Trump", aveva dichiarato la pornostar. Quindi perché non svelare al mondo intero anche le dimensioni del membro del presidente, si sarà domandata la Daniels.