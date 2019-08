Trovate monete antiche dal valore di 5 milioni

Sognare di fare una scoperta sensazionale, di trovare un tesoro antico dal grande valore; un evento raro ma accaduto realmente a una giovane coppia inglese. Adam Staples e Lisa Grace, entrambi quarantaduenni, stavano setacciando con il metal detector un campo nel nord-est del Somerset (contea del sud-ovest dell'Inghilterra), quando hanno rilevato la presenza di ben 2.571 monete d'argento risalenti a 1.000 anni fa. Il loro valore massimo è stato stimato intorno ai 5 milioni di sterline, ovvero circa 5 milioni e mezzo di euro.

Le monete risalgono esattamente al tempo di William il Conquistatore e del re Harold II - Harold Godwinson - l'ultimo re degli Anglosassoni in Inghilterra, morto nella battaglia di Hastings, a causa di una freccia in un occhio. Egli ha governato per soli sette mesi e per questo motivo le monete risultano molto rare.

Molte delle monete rinvenute sono risultate in ottimo stato e potrebbero, ognuna di esse, essere valutate tra le 1.000 e le 5.000 sterline, cioè tra i 1.000 e i 5.500 euro. Secondo gli esperti, in quegli anni quei soldi erano una considerevole quantità e con ogni probabilità appartenevano a una persona ricca e importante che le ha seppellite, essendo all'epoca l'unico modo per custodirle al sicuro.

Adam e Lisa hanno consegnato il tesoro al British Museum e tutti i proventi guadagnati verranno in seguito divisi assieme al proprietario del terreno. L'esperto di monete Nigel Mills, nonché consulente per i banditori Dix Noonan Webb, ha dichiarato: "Le monete di Harold II sono più rare delle monete di William e potrebbero valere da £ 2.000 a £ 4.000 ciascuna. Le monete di William I saranno comprese tra £ 1.000 e £ 1.500. Questo tesoro potrebbe valere tra £ 3 milioni e £ 5 milioni. I musei hanno acquistato tutti i depositi trovati, ma in questo caso il tesoro potrebbe essere troppo grande per loro. Forse è stato lanciato un appello per gli sponsor per cercare di acquisirlo. Il tesoro sarebbe stato sepolto entro due o tre anni dopo il 1066 e probabilmente prima del 1072."