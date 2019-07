Uomo rimane incastrato dietro al frigorifero, resti ritrovati dopo 10 anni

Una scoperta tanto incredibile quanto macabra quella fatta a gennaio scorso da alcuni appaltatori che avevano rilevato un ex supermercato, chiuso da tre anni, ed erano andati per rimuovere le ultime cose, tra cui un frigorifero. E proprio dietro, tra il frigorifero e il muro, in uno spazio di quasi 46 centimetri sono stati trovati i resti di un uomo.

Si tratta di un impiegato dell'ex supermercato No Frills a Council Bluffs, in Iowa, Stati Uniti, scomparso da ben 10 anni; all'epoca, Larry Ely Murillo-Moncada aveva 25 anni ed era scomparso il 28 novembre 2009. A quanto si apprende, era scappato di casa a seguito di una discussione con i suoi genitori, mentre fuori era in corso una tempesta di neve e la denuncia fu fatta il giorno seguente.

La polizia in tutto questo tempo, anche a causa della dinamica dell'accaduto, non è mai riuscita a trovare indizi utili e il caso era rimasto irrisolto. Il sergente Brandon Danielson ha riferito al "Des Moines Register" che ha pensato immediatamente a Murillo-Moncada, appena ritrovati i suoi resti.

Il corpo in decomposizione è stato sottoposto al test del DNA, confrontando il suo con quello dei genitori, ed è stata confermata l'identità. Sempre secondo la polizia, il giovane era andato nel negozio e si era arrampicato sopra al frigorifero; questo fatto apparentemente strano è stato confermato da alcuni ex dipendenti.