Zayn Malik fa un nuova dichiarazione d'amore per Gigi Hadid

Sembrerebbe essere tornato il sereno tra Gigi Hadid e Zayn Malik, che solo poche settimane fa si erano (nuovamente) detti addio ma un messaggio lasciato dal cantante sui social ha riacceso la speranza nei loro fan.

La super top model e l'ex componente dei One Direction si sono conosciuti nel lontano 2015 e tra loro è scoccato un vero colpo di fulmine. Entrambi bellissimi, giovani e molto ricchi, la loro storia è da sempre al centro del gossip. La coppia non ha mai lesinato scatti social per i milioni di seguaci che affollano i loro profili personali, dove scorrendo nello streaming si trovano numerose foto di loro due belli e innamoratissimi. La passione non sembra però essere sufficiente per mantenere in piedi la relazione tra Gigi Hadid e Zayn Malik, che in questi 4 anni d'amore si sono allontanati e riavvicinati tantissime volte. Il motivo delle loro ripetute crisi sembra essere il lavoro, visto che entrambi sono costantemente impegnati in giro per il mondo tra sfilate e concerti. La coppia non hai mai parlato apertamente dei motivi che li portano a dirsi addio con così elevata frequenza e nelle interviste che hanno rilasciato nel corso degli anni si sono sempre detti molto affiatati.

Anche l'ultimo allontanamento dello scorso gennaio pare sia stato causato dai troppo impegni lavorativi. Le voci della crisi tra Zayn Malik e Gigi Hadid sono iniziate a circolare alla fine di dicembre, subito dopo l'intervista rilasciata dal cantante al settimanale Vogue USA in cui il giovane raccontava in termini entusiastici la loro relazione. Al suo rientro a New York dopo l'apparizione alla Milano Fashion Week di gennaio, Gigi è stata vista uscire dall'appartamento di Zayn ma da allora non si sono più verificati avvistamenti e la coppia non ha più postato immagini o rilasciato dichiarazioni sui social. Almeno fino a ieri, quando Zayn Malik ha sorpreso tutti postando su Twitter una semplice, ma bellissima, dichiarazione d'amore per la sua Gigi Hadid. Quanto durerà il nuovo periodo di pace?