Controlli dei Nas in case di riposo a Modena, Trapani e Messina

Controlli straordinari dei Carabinieri dei Nas in occasione delle festività pasquali. Sotto la lente d’ingrandimento dei militari sono finite diverse case di riposo. I controlli hanno interessato la pulizia, il sovraffollamento e la data di scadenza dei medicinali usati. I Carabinieri hanno rivolto la loro attenzione ad alcune strutture presenti nelle province di Modena, Trapani e Messina. Alla fine dei controlli sono risultate indagate tre persone, sospesa una struttura e poste sotto sequestro centinaia di confezioni di medicinali, per una cifra totale che si aggira intorno ai 600mila euro. Molte le irregolarità riscontrate dal Nucleo per la Tutela della Salute, soprattutto di tipo igienico sanitario in una casa di riposo in provincia di Modena.

Oltre al numero eccessivo degli ospiti presenti nella struttura, di gran lunga superiore a quello consentito, anche la mancanza delle norme principali di sicurezza sul lavoro. Non ultima l’inadempienza da parte del personale nei confronti degli anziani presenti e non autosufficienti. Una volta avvertita l’autorità competente riguardo ai problemi esistenti, questa ha deciso di sospendere l’apertura della struttura in questione. In un’altra struttura sono invece state rinvenute numerose confezioni di farmaci scaduti e usati nonostante la data impressa non valida. Per questo motivo altamente pericolosi per la salute degli anziani ospiti.

Sotto indagine anche le strutture presenti in Sicilia, e in particolar modo nelle provincie di Trapani e Messina. Nel primo caso sono stati trovati medicinali stupefacenti non regolarmente scritti nell’apposito registro. Nel secondo caso invece è stato il responsabile di una casa di cura a essere indagato. Nella struttura infatti sono state riscontrate mancanze di norme igienico sanitarie e del piano di autocontrollo alimentare, necessario a livello legislativo.