I passanti al mercatino di Natale di Bruxelles: “Paura di attentati? No cerchiamo di andare avanti”

Abitanti di Bruxelles e turisti sembrino non aver paura dei mercatini di Natale, nonostante questi luoghi sembrano essere sempre più presi di mira dagli attacchi terroristici, come è successo a Berlino o a Strasburgo. “Non ci avevo neanche pensato ma cerchiamo di andare avanti” dice un ragazzo seduto vicino ai baracchini “certo gli attentati sono una cosa brutta -dice una turista italiana- ma non mi lascio intimidire, dobbiamo continuare a girare il mondo”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev