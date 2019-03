(Agenzia Vista) Napoli, 01 marzo 2019

Rifiiuti e scarichi illegali, blitz della Guardia Costiera in Campania

Dal 28 gennaio al 22 febbraio la Guardia Costiera della Campania ha effettuato una vasta operazione per la tutela dell'ambiente marino e costiero. All'esito dell'attività sono stati portati alla luce illeciti sia in materia di scarichi delle acque reflue che nel trasporto di rifiuti. Fonte Guardia costiera

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev