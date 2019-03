Salvini: “Meriti Governo vanno condivisi con M5S, le cose si fanno in due”

"I meriti di questo Governo vanno condivisi, perché le cose si fanno in due, quindi ringrazio gli alleati del Movimento 5 Stelle". Queste le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, intervenuto a Melfi ad un comizio per le elezioni regionali in Basilicata. fonte Facebook_Matteo Salvini

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev