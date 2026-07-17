All'Opera Cardinal Ferrari un "Cielo Stellato" per le donne fragili

Un luogo protetto nel quale ritrovare serenità e fiducia, ricostruire relazioni e prepararsi a una nuova autonomia. È il Padiglione Cielo Stellato di Opera Cardinal Ferrari Ets, la residenza dedicata all'accoglienza gratuita di donne che attraversano situazioni di fragilità, oggi completamente operativa. Il prossimo giovedì, il 23, alle ore 18.30, il Padiglione ospiterà una serata dedicata alle donne accolte nella struttura e ai volontari che, a partire da settembre, metteranno a disposizione il proprio tempo per accompagnarle in attività di socializzazione, ascolto e sostegno relazionale.

L'incontro offrirà alle ospiti e ai futuri volontari la possibilità di conoscersi, condividere esperienze, aspettative e interessi e iniziare a costruire insieme un programma di attività capace di rispondere ai desideri e alle esigenze delle donne. Una realtà nella quale la solidarietà si traduce ogni giorno in relazioni, ascolto e opportunità di ripartenza. Attivo dal 2000 e completamente ristrutturato nel 2022, il Padiglione Cielo Stellato accoglie gratuitamente donne in situazione di difficoltà, offrendo loro un ambiente sicuro e rispettoso della dignità individuale. La struttura ha come principale obiettivo quello di accompagnare le ospiti verso l'autonomia abitativa e il reinserimento sociale, aiutandole a ritrovare fiducia nelle proprie capacità e a ricostruire progressivamente il proprio progetto di vita. Le donne che arrivano al Padiglione portano con sé storie differenti, segnate spesso da solitudine, precarietà economica e abitativa, perdita del lavoro, malattia, separazioni o improvvise fratture familiari e personali. Fragilità che non sempre sono immediatamente visibili, ma che possono condurre all'isolamento e alla perdita dei principali punti di riferimento.

L'accoglienza proposta da Opera Cardinal Ferrari non si limita alla disponibilità di uno spazio fisico. Il Padiglione vuole essere una casa temporanea nella quale le donne possano sentirsi nuovamente riconosciute, ascoltate e accompagnate, recuperando gli strumenti necessari per ricominciare e tornare, quando possibile, a vivere in autonomia.

"Il

Padiglione rappresenta la nostra idea di accoglienza - ha detto il presidente Luciano Gualzetti creare uno spazio in cui ogni donna possa sentirsi riconosciuta, ascoltata e accompagnata nel recupero della propria autonomia".