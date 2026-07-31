Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 04:28
In evidenzaAggiornato alle ore 04:28
Alta Portineria

Il podio di Roberto Alessi - Boldi, Pannofino e Garko

Boldi racconta le prossime vacanze. Pannofino potrebbe diventare testimonial per un congresso di roncologia. Garko e chi preferisce la menzogna alla verità

Roberto Alessi
Massimo Boldi
Italian actor Massimo Boldi attends the red carpet of the 'Tribute to the 80s and 90s' at the 20th annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 22 October 2025. The Festa del Cinema di Roma runs from 15 to 26 October 2025. ANSA/ETTORE FERRARI
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

1. Boldi

Massimo Boldi ha già fatto le valigie. «Partiamo tutti insieme, andiamo in crociera: io, le mie figlie e i miei nipoti, generi compresi», dice. «So già che faremo grandi mangiate, anche se le mie figlie mi vogliono a dieta, e grandi risate, anche se la mia Marisa, mia moglie, non sarà con noi e questa è la ventiduesima estate senza di lei. Ancora oggi ricordo le vacanze con le prime due bambine, con pochissimi soldi, mangiando in casa, friggendo le alborelle che pescavo. Era bellissimo, eravamo felici e sapevamo di esserlo. Cara Marisa, quanto mi manchi».

2. Pannofino

I personaggi dello spettacolo hanno più fortuna che anima. Francesco Pannofino ha confessato più volte di russare in maniera esagerata. Russare non è una bella cosa, ma quando sei un personaggio popolare diventa anche una forma di guadagno, probabilmente. Già perché a Milano è previsto un congresso di roncologia all’Auxologico. E l’istituto ha chiesto di lui per averlo come testimonial. Ha tutti i requisiti: è simpatico, spiritoso, ottimo professionista, pluripremiato e potrebbe anche essere l’occasione per curare la sua roncopatia.

3. Garko

Gabriel Garko mi ha raccontato una storia che è quasi una barzelletta: «Per anni ho dovuto recitare la parte dell’eterosessuale. Mi proibivano nella maniera più totale di dire che ero omosessuale. Poi mi sono liberato e ho ammesso davanti a tutta Italia che ero gay e sono stato felice. Ho anche incontrato l’uomo della mia vita, Giorgio. Ed ora che dovrei essere accettato, dicono che mi sono inventato tutto, che non sono omosessuale, ma lo faccio solo per farmi pubblicità. A volte nella vita c’è chi preferisce la menzogna alla verità».

Massimo BoldiGabriel Garko

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.