Zelensky vede Trump, rappresaglia di Putin: raffica di missili sull’Ucraina

Zelensky lo aveva previsto: la sua visita a Trump avrebbe scatenato l’ira di Putin. “I russi si sono preparati per un attacco massiccio qualche giorno fa, ed è proprio questa sera che c’è un’alta probabilità che l’attacco venga portato a termine”, ha detto ieri. Così stanotte una raffica di missili ha colpito l’Ucraina, causando morti tra cui bambini.
Ucraina: Mosca, lanciato massiccio attacco contro siti militari Kiev
“Questa notte, le Forze Armate russe hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi di precisione a lungo raggio da terra, aria e mare, nonché droni d’attacco, colpendo aeroporti militari, imprese del complesso militare-industriale e centri di telecomunicazioni e logistica militari in Ucraina, nelle città di Kiev e Leopoli, e nelle regioni di Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Rivne, Vinnytsia e Dnipropetrovsk”. È quanto si legge in una nota del ministero della Difesa della Russia, come riporta l’agenzia Tass. “Questi centri sono coinvolti nella produzione, nello stoccaggio e nella distribuzione di vari tipi di armi missilistiche e droni, nonché nel mantenimento del sistema di monitoraggio della situazione aerea”, aggiunge la nota.
Ucraina: almeno 7 vittime in attacchi russi a Kryvyi Rih, 2 sono bambine
Due bambine, di 5 e 12 anni, figurano tra le almeno 7 vittime registrate in un villaggio vicino alla città ucraina centrale di Kryvyi Rih, colpita da un missile balistico che ha centrato un’abitazione privata. Lo ha riferito un funzionario locale. L’ attacco russo è avvenuto con missili e droni. Mercoledì, il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un “attacco massiccio”, esortando la popolazione a prestare attenzione agli allarmi aerei. Nelle prime ore di oggi, le forze armate ucraine hanno segnalato numerosi attacchi con missili e droni in tutto il Paese. Gli attacchi giungono dopo che, questa settimana, Zelensky ha incontrato a Washington il presidente statunitense Donald Trump per sollecitare gli Stati Uniti a concedere all’Ucraina la licenza per la produzione di missili intercettori Patriot.
Ucraina: Zelensky, possibile massiccio attacco russo stanotte
Volodymyr Zelensky teme che questa notte le forze russe possano avviare un attacco massiccio contro l’Ucraina. Il leader di Kiev ha parlato - riporta Rbc Ucraina - dei risultati del rapporto redatto dal comandante dell’aeronautica delle forze armate ucraine, Anatoly Krivonozhko. “I russi si sono preparati per un attacco massiccio qualche giorno fa, ed è proprio questa sera che c’è un’alta probabilità che l’attacco venga portato a termine”, ha affermato Zelensky. Il presidente ucraino ha ribadito che è importante che i partner di Kiev comprendano quanto sta accadendo. Secondo Zelensky, in particolare, la difesa delle persone dipende dalla volontà dei partner di collaborare alla difesa aerea ucraina. “Innanzitutto, la questione riguarda gli Stati Uniti e i partner che possiedono missili Patriot e possono utilizzarli per sostenere la nostra difesa. Ciascuno dei partner sa cosa è necessario e comprende perfettamente le conseguenze di un eventuale ritardo”, ha osservato Zelensky.