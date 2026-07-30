Zelensky vede Trump, rappresaglia di Putin: raffica di missili sull’Ucraina

Volodymyr Zelensky teme che questa notte le forze russe possano avviare un attacco massiccio contro l’Ucraina. Il leader di Kiev ha parlato - riporta Rbc Ucraina - dei risultati del rapporto redatto dal comandante dell’aeronautica delle forze armate ucraine, Anatoly Krivonozhko. “I russi si sono preparati per un attacco massiccio qualche giorno fa, ed è proprio questa sera che c’è un’alta probabilità che l’attacco venga portato a termine”, ha affermato Zelensky. Il presidente ucraino ha ribadito che è importante che i partner di Kiev comprendano quanto sta accadendo. Secondo Zelensky, in particolare, la difesa delle persone dipende dalla volontà dei partner di collaborare alla difesa aerea ucraina. “Innanzitutto, la questione riguarda gli Stati Uniti e i partner che possiedono missili Patriot e possono utilizzarli per sostenere la nostra difesa. Ciascuno dei partner sa cosa è necessario e comprende perfettamente le conseguenze di un eventuale ritardo”, ha osservato Zelensky.