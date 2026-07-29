Bologna, 12 indagati dopo gli scontri. Tra loro anche un soggetto arrestato durante i disordini

A una settimana dagli scontri di Bologna generati dall’ala antagonista sono ora 12 gli indagati, accusati, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra questi c’è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri, all’esito dell’udienza della convalida. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.

Erano circa 200 gli antagonisti che hanno dato vita alle violenze serali nel capoluogo felsineo, che sono iniziate in piazza Roosevelt nei pressi della procura e poi si sono snodate nelle vie circostanti. I poliziotti feriti in quel caso sono stati circa 70, alcuni in modo grave, a causa del lancio di oggetti e di arredi urbani. Nei pressi della procura è stata anche divelta la grata protettiva da un blindato della Polizia di Stato, che è stata successivamente scagliata contro i reparti schierati. È stata una piazza alla quale hanno partecipato i volti noti dell’antagonismo tra centri sociali, anarchici e collettivi, che è ora al centro delle polemiche politiche anche perché nello stesso giorno c’è stata la convocazione della piazza da parte di Matteo Lepore, sindaco di Bologna.