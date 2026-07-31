Pirlo si rifugia nell’amore dopo la bufera Nazionale

Se qualcuno è preoccupato per lo stato d’animo di Andrea Pirlo, stia tranquillo. Come si sa nel vortice delle polemiche politiche, all’interno della Figc e non solo, ha appreso, e sono parole sue, «di non essere più candidato come Ct dell’Italia» e si è detto «amareggiato», dal ritiro austriaco dello United Fc di Dubai, il cui patron, l’oligarca russo Sergey Lomakin, è uno dei principali azionisti di Fonbet, il sito di scommesse russo che gli è costato l’assegnazione.

«Andrea è abituato ai polveroni e ha già girato pagina», mi dicono da Dubai i suoi amici. Già perché, quando si mise con Valentina Baldini, che ha sposato nel 2022 dopo otto anni di relazione, era più che sposato con Deborah Roversi, da cui ha avuto due figli, Nicolò e Angela. Quando venne alla luce la loro relazione, fu uno scandalo infinito: lui lasciava una moglie con due bambini e lei, dopo dieci anni, un compagno dal nome non importante, importantissimo anche per Pirlo: Riccardo Grande Stevens, figlio dello storico legale di Casa Agnelli, il potentissimo avvocato Franzo Grande Stevens. In quel momento Pirlo era ingaggiato dalla Juventus degli Agnelli ma di fronte a una storia importante ha affrontato tutto e tutti.

Il tempo è una grande medicina e Valentina è pure riuscita a creare un ottimo rapporto con i figli più grandi di Andrea, ormai adulti, e quelli con l’ex moglie Deborah sono distesi, al punto che al matrimonio i figli di Pirlo si sono occupati dei gemelli di Valentina e Pirlo, Leonardo e Tommaso. Una famiglia allargata in assoluta armonia e questo forse è il più grande successo di Pirlo.

«Figuriamoci se si è perso d’animo per non essere stato confermato Ct della Nazionale che era di per sé una grana», mi dicono da Dubai, dove Pirlo ha casa, «Andrea ha le palle: ricordi che aveva affrontato con giudizi coraggiosi la Scommessopoli del 2011?». Tutto vero, non torna solo una cosa: perché mai ha accettato di diventare global ambassador di un sito di scommesse russo?