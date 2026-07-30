La partita più difficile di Franco Baresi

Verso le nove di sera, il respiro del calcio italiano si è fermato per un istante. Una notizia, rimbalzata in poche ore dai siti dei grandi quotidiani ai social, annunciava che Franco Baresi non c’era più. Per lunghi, sospesi minuti, il Paese si è raccolto in un silenzio incredulo: messaggi, fiori virtuali, condoglianze affrettate come fossero palloni lanciati verso la stessa porta. Un dolore collettivo per il capitano che aveva incarnato l’anima del Milan. Poi è arrivata la smentita del club. Un sollievo che però non ha dissolto l’ombra: la verità che filtra è diversa e più crudele nella sua delicatezza. Franco è ancora qui, ma affronta la partita più difficile.

Per rispetto della sua vita privata e per il pudore che lo ha sempre caratterizzato, non possiamo dirne altro. E forse è proprio questo riserbo, che lo ha accompagnato per tutta la carriera, a sorprendere ancora: anche davanti alla gravità della situazione, il silenzio attorno a lui è rimasto una scelta, fedele a quel modo di essere che lo distingueva.Quella riservatezza somiglia allo stile che in campo lo rese unico: esserci sempre, presidiare lo spazio con autorevolezza, senza mai cercare la scena. Anche ora, la sua presenza si avverte nel silenzio, nel rispetto che impedisce invasive curiosità.

Il fatto che il capitano stia soffrendo rende tutto più intenso, rende questo tempo carico di emozione. Ieri sera il calcio si è fermato; non per un risultato, ma per un uomo che ha insegnato cosa significhi restare al posto giusto nel momento giusto. L’Italia osserva in punta di piedi, con ammirazione e con il timore di un addio che non è corretto evocare. Restiamo dunque vicini con il pensiero, lasciando a chi lo ama il tempo e lo spazio per custodire la sua privacy.