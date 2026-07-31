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Alta Portineria

Terremoto nella giuria di “Ballando”

Matano indeciso. Zazzaroni e Canino in forse. D’Urso se la vede con la Ventura

Roberto Alessi
Milly Carlucci:"A Ballando non ci sono ancora vincitori né vinti, tutto cambia"
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Milly Carlucci proprio non se lo sarebbe aspettato che Selvaggia Lucarelli la potesse abbandonare per andare a fare i reality. Ma così già che c’era lei e il suo mega autore Giancarlo De Andreis, il Richelieu, in senso positivo, del programma, si sono detti: «Visto che ci siamo possiamo ripensare anche alla giuria».

Il dubbio è lancinante: tenere o no i vecchi giurati? Uno di questi è Fabio Canino che non ha al momento alcuna certezza sulla partecipazione in giuria («Potrebbero anche farmi fuori», mi dice). La verità è che sia Milly sia De Andreis lo volevano come ballerino ma Canino ha detto no: «Mi farebbero fuori dopo un quarto d’ora», mi confessa. Anche Ivan Zazzaroni non viene dato per scontato. Ma la trasmissione inizia il 3 ottobre e le prove generali saranno a metà settembre per cui c’è tempo per decidere. Nessuna incertezza per Carolyn Smith e Guillermo Mariotto (lui inspiegabile visti i capricci di due edizioni fa): «Sono due punti fermi della giuria e non si discutono», mi dicono.

Si è detto che potrebbe arrivare Lucio Presta. Il grande agente avrebbe incontrato Milly e De Andreis per discutere della partecipazione al programma di alcuni suoi talent. Parla e parla ed è nata l’idea di averlo in giuria. Lucio avrebbe tutte le carte in regola: se ne frega di sembrare antipatico, è sincero, è autore di un libro che è stato un vero terremoto e ha danzato per Franco Miseria, immenso coreografo. Accetterà? Milly incrocia le dita.

Si fanno poi i nomi di Barbara D’Urso, che ha già partecipato come concorrente e che in Rai danno quasi per certa, ma se la deve ancora giocare con Simona Ventura, anche lei ex concorrente e con un ottimo rapporto con Milly. Chi vincerà? E ora la notizia bomba: Alberto Matano. La speranza di averlo come giudice al posto di Selvaggia è svanita del tutto, per ora. Quando avremo la sicurezza del nuovo cast? Le prove iniziano il 14 settembre, a Saxa Rubra, perché Ballando trasloca e lascia l’Auditorium. Rivedremo tutti in tv (esclusi i mandati a casa) il 3 ottobre. Buon lavoro.

Ballando Con Le StelleMilly CarlucciIvan ZazzaroniBarbara D'UrsoSimona Ventura

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