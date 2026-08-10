Mondiali under 20, 4x100 mista e lungo: doppio oro azzurro. Oggi via agli Europei

Si alza il sipario sugli Europei 2026 di atletica leggera: l’Italia vuole essere grande protagonista nella rassegna continentale di Birmingham con una spedizione da record con 130 convocati. Il Bel Paese schiera tutti i big per affrontare un’Europa in grande crescita e confermarsi dopo Roma 2024.

La copertina è tutta per Marcell Jacobs: il campione olimpico di Tokyo va a caccia di una storica tripletta continentale nei 100, impresa riuscita solamente a Valeriy Borzov e Linford Christie. Grande attesa per Nadia Battocletti e Andy Diaz: la prima è la favorita assoluta sia nei 5.000 che nei 10.000, mentre il secondo sfida Pichardo inseguendo i 18 metri. Nella prima giornata di gare saranno 5 i titoli in palio, con l’Italia impegnata con 31 atleti che si giocherà delle carte importanti con il peso maschile ed i 100 m. femminili. Leonardo Fabbri, il primatista mondiale stagionale, va a caccia del bis in una gara con le qualificazioni al mattino (13.40) e finale alla sera (21.33). «Sogno un trio azzurro sul podio», così l’atleta fiorentino. Zaynab Dosso sogna la medaglia e un tempo sugli 11: l’azzurra è già qualificata per le semifinali (21.10) con la finalissima in programma alle 22.50. Alle 12.30 spazio alle qualificazioni del lungo maschile: Mattia Furlani, alla seconda gara dopo l’infortunio, cerca risposte dal proprio fisico contro avversari degni di una finale olimpica. Uno degli outsider è Francesco Pernici che negli 800 potrà essere protagonista dopo aver battuto lo storico record italiano di Fiasconaro.

Per un’Italia che sfida l’Europa, c’è quella dei baby che fa sognare in grande: ai Mondiali U20 gli azzurrini hanno conquistato altri ori: nel lungo con Daniele Inzoli, fratello del campione italiano Francesco impegnato a Birmingham insieme a Furlani nella stessa specialità e nella 4x100 mista con tanto di record del mondo e una Kelly Doualla da capogiro, alla seconda medaglia dopo il bronzo dei 100: una rassegna che fa ben sperare per il futuro, in attesa del via degli Europei. Le gare in diretta su Rai, Sky Sport ed Eurosport.