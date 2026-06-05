Nidi artificiali per impollinatori sulle strutture elettriche Terna

Nidi artificiali per gli insetti impollinatori installati nelle aree verdi delle stazioni elettriche di Terna. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, rafforza il proprio impegno per la tutela della biodiversità partecipando al progetto LIFE PolliNetwork, coordinato da WWF Italia e cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma LIFE Natura & Biodiversità, con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e della Fondazione CARIPLO.

Il declino degli insetti impollinatori rappresenta una minaccia concreta per la biodiversità, la resilienza degli ecosistemi e la sicurezza alimentare. Per rispondere a questa sfida, LIFE PolliNetwork propone un modello innovativo di «restauro» della natura, capace di integrare tutela ambientale, infrastrutture e partecipazione dei territori. Ed è qui che si inserisce l'impegno del Gruppo guidato da Pasqualino Monti che mette a disposizione le proprie competenze e alcuni asset della rete di trasmissione nazionale come luoghi di sperimentazione ambientale. Anche le infrastrutture, infatti, possono contribuire attivamente alla conservazione del capitale naturale, se progettate e gestite secondo criteri di sostenibilità. «La biodiversità rappresenta una componente essenziale del patrimonio naturale del Paese e Terna studia attivamente, in collaborazione con associazioni di settore e mondo scientifico, l'interazione tra elettrodotti e ambiente, con l'obiettivo di sviluppare e adottare soluzioni di mitigazione sempre più efficaci ed evolute», spiegano in una nota da Terna.

Nell'ambito del progetto LIFE PolliNetwork, le aree verdi di pertinenza delle stazioni elettriche e la base dei sostegni delle linee aeree si configurano come aree di connessione ecologica che possono favorire la presenza di api selvatiche, farfalle e sirfidi. Inoltre, nelle aree di progetto è prevista anche l'installazione di nidi artificiali per i diversi gruppi di insetti impollinatori per aumentare la disponibilità di siti idonei per il rifugio e la riproduzione. Le prime regioni coinvolte saranno Piemonte, Lazio e Sicilia.

Particolare attenzione è dedicata anche al monitoraggio scientifico degli interventi e alla raccolta di dati, anche attraverso iniziative di citizen science che coinvolgono tecnici, studenti e cittadini, contribuendo a diffondere conoscenza e consapevolezza sul valore degli insetti impollinatori e della biodiversità. Complessivamente, LIFE PolliNetwork prevede interventi di ripristino e gestione della vegetazione in 32 siti distribuiti in 10 regioni italiane, per una superficie complessiva di circa 88 ettari. Le azioni si concentrano su aree naturali, aree agricole e lungo le infrastrutture lineari tra cui strade, ferrovie e linee elettriche considerate elementi chiave per rafforzare la connettività ecologica.

«LIFE PolliNetwork rappresenta per Terna un

esempio concreto di come la gestione delle infrastrutture possa evolvere, integrando la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico con la tutela della biodiversità e contribuendo alla resilienza dei territori», concludono.