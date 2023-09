Arriva mezzo milione in più per vigili e movida sicura

(...) la «corretta gestione del fenomeno movida». Il Comune ((come le altre grandi città italiane) accede dal 2021 al Fondo triennale per la sicurezza urbana, il progetto finanziato qui dalla prefettura di Milano (che distribuisce i fondi del Viminale) impegna la giunta a rafforzare i controlli contro abusivismo commerciale, sicurezza in orario serale, servizi antidegardo, prevenzione e repressione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, occupazioni abusive di alloggi pubblici, reati contro il patrimonio. E la Prefettura lo scorso 4 settembre che sono stati rideterminati i criteri della distribuzione per il 2023, quindi al Comune di Milano sono stati riconosciuti 2,6 milioni di euro «con un incremento di 438.930 euro». E 50mila euro sono riservati alla formazione dei vigili per la corretta gestione del fenomeno movida, uan questione che era stata trattata prima dell'estate al tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza a cui aveva partecipato anche il sindaco Beppe Sala, era emerso come in certe situazioni i ghisa non avessero sempre la preparazione per intervenire su un'emergenza che ha assunto in certe aree, vedi il quartiere Lazzaretto, una dimensione preoccupante. A fronte dell'innesto di risorse, la giunta ha quindi assegnato un pacchetto di 1,5 milioni di euro per coprire le attività in regime di straordinario tra agosto e dicembre.

Andranno in primis a farmacie e tabaccherie invece i 200mila euro di contributi per installare telecamere antintrusione e sistemi di allarme collegati da remoto a una centrale operativa delle forze dell'ordine, per prevenire e contrastare furti e fenomeni di criminalità diffusa che colpiscono sempre più spesso i commercianti. La giunta ha approvato le linee guida e lancerà e lancerà a breve un bando aperto a tutte le attività commerciali presenti sul territorio ma con priorità alle categorie che subiscono più assalti. L'importo massimo del contributo per impresa ammonterà a 3mila euro e i beneficiari saranno individuati entro il 31 dicembre. Le domande saranno finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Era una richiesta questa sollecitata soprattutto dalla Lega, la consigliera Annarosa Racca che è anche presidente di Federfarma Lombardia aveva presentato un emendamento in al Bilancio in Consiglio comunale, approvato lo scorso 16 marzo. «É un importante risultato che da tempo auspicavo - commenta -. Si tratta per ora di un piccolo contributo, insieme ai colleghi della Lega continuerò a battermi affinchè vengano stanziate più risorse a tutela dei milanesi».

"L'uccisione del giovane Yuri Orizio è l'ultima tragica vicenda avvenuta in zona Navigli e Darsena, è necessaria una task force tra le Istituzioni cittadine: Municipi, Comune, Questura e Prefettura per frenare gravi episodi e contrastare degrado e incuria.

Sul fronte criminalità e malamovida, dopo l'uccisione del giovane Yuri Urizio in zona Navigli e Darsena da parte di un 28enne tunisino il consigliere comunale di FdI Francesco Rocca chiede «una task force tra le istituzioni cittadine (Comune, questura, prefettura e Municipi) per frenare i gravi episodi e contrastare degrado e incuria sui Navigli». Ricorda «il mercato comunale ostaggio di senzatetto con problemi psichici, gli episodi di malamovida, spaccio e aggressioni organizzate da parte di giovani magrebini denunciate da residenti e dal comitato storico».

Chiara Campo