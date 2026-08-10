A Londra un museo sull’arte di spiare i nazisti

L’intelligence Britannica è famosa sin dal primo conflitto mondiale per un suo stile tutto particolare per ottenere informazioni. Tecniche molto lontane dal waterboarding o dal «terzo grado». Metodi soft che funzionavano benissimo. Per rendersene conto niente di meglio che visitare il museo che ha appena aperto a Trent Park, Londra. Un tempo era una residenza della mondanità londinese, oggi un polo museale dedicato a una delle operazioni spionistiche più singolari della Seconda guerra mondiale. In questa villa tra il 1942 e il 1945 i servizi britannici misero sotto sorveglianza decine di alti ufficiali nazisti catturati, intercettandone clandestinamente le conversazioni. «Trent Park House of Secrets» racconta il funzionamento di quella rete di ascolto e il lavoro degli interpreti e degli agenti che, spesso ebrei fuggiti dalla Germania nazista, trascrivevano le conversazioni captate dai microfoni nascosti. Come racconta Giuseppe Albano, direttore del museo «Trent Park faceva parte di una rete di case utilizzate per l’intelligence». Il centro nevralgico della rete era Bletchley Park, dove Alan Turing, lavorava alla decifrazione dei codici della macchina Enigma.

Nei salotti della grande residenza gli alti ufficiali erano in una gabbia dorata, potevano bere vino, conversare e trascorrere il tempo assistiti da domestici. Nei sotterranei, però, operatori britannici ascoltavano giorno e notte ciò che dicevano. I microfoni erano nascosti in diversi punti della proprietà, anche nei giardini. L’operazione, ribattezzata «Camp n. 11» e conosciuta anche come «Cockfosters Cage», portò a Trent Park 84 generali e 22 ufficiali tedeschi. Tra di loro anche altissimi ufficiali come il generale Dietrich von Choltitz, governatore militare di Parigi, che fu trasferito nella struttura nell’agosto del ’44. L’idea alla base dell’operazione: far sentire i prigionieri al sicuro per indurli ad abbassare la guardia. Tra i dati raccolti luoghi e tempi della sperimentazione missilistica V-2. Contribuirono ai bombardamenti contro il centro di ricerca tedesco.