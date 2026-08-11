“Che viaggio!”, una settimana al Museo

Ferragosto in città? Meglio dire Ferragosto al Museo: chi rimane a Milano potrà trasformare una giornata al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in un viaggio sorprendente. Da oggi al 16 agosto il ricco calendario di attività speciali «Che viaggio!» affianca alle esposizioni permanenti visite guidate, laboratori interattivi, esperienze in realtà virtuale ed escape game, con iniziative pensate per adulti, famiglie e bambini. Filo conduttore è la partecipazione attiva: non solo osservare reperti e collezioni, ma sperimentare direttamente i principi scientifici, mettendosi alla prova con attività immersive. Iniziamo dai più piccini, per i quali c’è Playlab, dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni: aperto ogni giorno, li accompagna attraverso cinque ambienti progettati per stimolare curiosità, osservazione, immaginazione ed esplorazione. Installazioni artistiche, costruzioni e attività laboratoriali permettono a bimbi e accompagnatori di sperimentare insieme e accedere alle proposte dell’Atelier, per fare della scienza un’esperienza concreta e divertente. Per chi desidera saperne di più sul genio leonardesco, il Museo propone l’iLAB Leonardo, dove è possibile mettere in funzione macchine ispirate ai suoi studi, apprendere tecniche artistiche rinascimentali e comprendere il metodo di lavoro del grande inventore. L’esperienza prosegue con il percorso alle Gallerie Leonardo, che ne racconta la poliedrica figura di ingegnere, artista e scienziato attraverso modelli, installazioni e ricostruzioni multimediali. Il fine settimana sarà dedicato ad alcuni dei luoghi più iconici del Museo, con visite guidate dei padiglioni Ferroviario e Aeronavale, dove sono custoditi autentici capolavori della storia dei trasporti: dalle grandi locomotive a vapore al transatlantico Conte Biancamano, fino alla nave scuola Ebe, oltre un secolo di innovazione tecnologica attraverso mezzi che hanno cambiato il modo di viaggiare. Affascinanti gli appuntamenti «spaziali»: nell’Area Spazio si potranno osservare da vicino un frammento autentico di Luna, le tute degli astronauti e il celebre telescopio Merz-Repsold appartenuto a Giovanni Schiaparelli. Tra le aperture più attese non mancano i laboratori di Digital Steam, in programma giovedì 13 e venerdì 14 agosto: grazie ad attività su linguaggi digitali, suono e immagini, va in scena un approccio interdisciplinare basato su progettazione e creatività. Il programma culmina con le esperienze della Virtual Zone, dove la realtà virtuale diventa uno strumento per esplorare l’universo: a Ferragosto sarà protagonista The Touch, esperienza multiplayer ambientata su Marte che combina enigmi scientifici, visori VR e guanti aptici per simulare l’interazione con l’ambiente del Pianeta Rosso; domenica 16 sarà il turno di Stellar Quest VR, viaggio immersivo nel Sistema Solare e oltre, tra pianeti, satelliti e stelle ricostruiti in tre dimensioni. In parallelo, prosegue per tutta l’estate il fitto calendario di visite guidate e lab dedicati, fra l’altro, alla chimica e all’alimentazione.