“Date contributi defiscalizzati per restaurare il Vittoriale”

«Io ho ciò che ho donato», si legge all’ingresso dell’ultima dimora di Gabriele D’Annunzio. Un aforisma fatto scolpire dal Vate e che oggi, a protagonisti invertiti, torna d’attualità dopo l’appello lanciato dal presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri, per «chiamare a raccolta i mecenati, piccoli e grandi». L’invito è a contribuire al ripristino del patrimonio monumentale e paesaggistico devastato dalla violentissima ondata di maltempo che il 17 luglio ha colpito il Garda. Per questo la Fondazione ha attivato un progetto nell’ambito dell’«Art Bonus» varato dal governo. La stima dei danni, tuttora in aggiornamento, supera i 5 milioni di euro: privati e aziende possono contribuire beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti. «Il Vittoriale - l’invito di Guerri - è un patrimonio di tutti e oggi chiediamo di aiutarci a proteggerlo e restituirlo integro al futuro. Il mecenatismo è una forma concreta di partecipazione alla tutela della cultura e l’Art Bonus ci offre, con un importante sgravio fiscale per i donatori, uno strumento importante per trasformare questa partecipazione in un aiuto reale»,

I danni interessano diverse aree: la Regia Nave Puglia, dove è stato spezzato l’albero maestro, il Laghetto delle Danze, con danni alle storiche balaustre e alle opere di scarico delle acque; le Vallette, dove sono stati sradicati 31 cipressi storici e si sono verificati smottamenti, Villa Mirabella e la viabilità storica, interessate dalla caduta di alberature e dissesti. Ulteriori smottamenti hanno interessato i versanti di Casa Fraole e della prua della Nave Puglia, dove sono necessarie operazioni di consolidamento. L’intervento prevede opere di restauro conservativo, consolidamento statico e idrogeologico, la ricostruzione degli elementi danneggiati e il ripristino del patrimonio arboreo storico. «Il mecenatismo è un gesto di cura verso il patrimonio e verso il futuro». Per contribuire c’è una pagina sulla piattaforma Art Bonus: https://artbonus.gov.it/il-vittoriale-degli-italiani.html#intervento-11912.