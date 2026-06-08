Casa sicura durante le vacanze: i cinque errori da evitare per non attirare i ladri

L'estate è il periodo dell'anno in cui molti italiani lasciano le proprie case per raggiungere le mete scelte per trascorrere le vacanze. Le città si svuotano, così come i paesi, e innumerevoli abitazioni resteranno incustodite, trasformandosi in un vero e proprio terreno di caccia per i ladri. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, tra i mesi di giugno e agosto si ha una vera e propria impennata di furti. Moltissime abitazioni vengono violate, spesso senza alcuno sforzo. Questo perché i proprietari poco esperti commettono errori banali che potrebbero essere facilmente evitabili.

Il primo errore è quello di affidarsi alla serratura di serie del portone d'ingresso della propria casa. Quello che le persone non sanno è che la montatura di fabbrica di ogni porta rientra in un elenco di modelli standard facilmente aggirabili. Si tratta di serrature ormai note, e i ladri riescono ad aprire in pochi minuti, basandosi su tecniche semplicissime. Il consiglio è quello di cambiare serratura, scegliendone una più complessa, come un cilindro europeo di classe 6, oppure una serratura a tre punti di ancoraggio. Una serratura più complicata da aprire scoraggia i malviventi, che hanno bisogno di agire rapidamente, senza produrre rumore e lasciare segni.

Un altro errore è non dotare la propria abitazione di un sistema di allarme. I ladri prediligono le case "scoperte" e le individuano durante i sopralluoghi che precedono i furti. Un'abitazione senza antifurto sarà sempre la prima scelta dei malviventi. È importante, dunque, provvedere all'installazione di un impianto, con tanto di telecamere. A volte questo basta da solo a tenere lontani i malintenzionati.

È scorretto anche non dotare delle dovute protezioni le finestre, specialmente quelle al piano terra. Una finestra con chiusura standard sarà facilissima da aprire. Al contrario, inferriate, serramenti con vetro stratificato o maniglie con blocco a chiave scoraggiano i ladri.

Attenzione anche ai cancelli e alle recinzioni. I cancelli dovrebbero essere automatizzati e sorvegliati, mentre le recinzioni devono essere integre. Malfunzionamenti o varchi sono un invito a entrare. Queste protezioni sono essenziali e devono essere costantemente controllate, così da risultare assolutamente performanti.

Infine, un altro errore banale da evitare è quello di non possedere un videocitofono.

Questo strumento permette di vedere chi si avvicina alla porta. Alcuni modelli consentono anche di rispondere tramite smartphone. Capita che i ladri suonino al citofono per verificare se c'è qualcuno in casa, ecco perché è importante poter contare su questo strumento.