Il comune alla ricerca di un umarell

Ascolta ora 00:00 00:00

Fabio Concato approfittò del lock down per comporre e cantare l’Umarell, storia di solitudine dovuta al contagio. Ma il pensionato in questione resiste a qualunque evento, soltanto la pioggia e la neve possono fermarlo, tenendolo lontano da cantieri e lavori stradali. Accade però a Villasanta, ridente (così si usa scrivere anche se non si segnalano ghigni e affini) paese della Brianza, dove Lorenzo Galli, sindaco, lancia un appello e convocazione relativa alla ricerca di un umarell che faccia da controllore dei cantieri e delle opere comunali in corso di rifacimento o ristrutturazione. Manca il personale, il lavoro è tanto, la voglia di faticare scarseggia, dunque meglio ricorrere ai nulla facenti, pensionati o disoccupati che si prestino a fare da droni umani, dico io, a segnalare buche, paline segnaletiche divelte, semafori guasti, un volontariato che fa bene alla comunità e riempie giornate di nebbia, umidità e silenzi.

Il sindaco ricorda che sul territorio cittadini risultano 60 associazioni di volontari per 14mila abitanti,perché non coinvolgere chi ha già dato e oggi potrebbe dare suggerimenti e idee? Ma che non si intromettano, non pensino di mettere mano ai lavori in corso, è doveroso evitare rischi di salute e conseguenze assicurative letali per le casse del municipio brianzolo. Comunque meglio della pensione c’è sempre l’albergo.