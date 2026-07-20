Concerto di Bad Bunny sospeso, gli organizzatori: "Emergenza eccezionale, gestita grazie a mesi di lavoro"

"La gestione dell'emergenza ha confermato l'efficacia del sistema di sicurezza e delle procedure predisposte, frutto del lavoro congiunto di questura, prefettura, vigili del fuoco, Protezione civile, Areu, Comune di Milano, organizzazione, servizi di Safety e Security e della preziosa collaborazione del pubblico. L'episodio di sabato sera non mette in discussione l'idoneità dell'Ippodromo Snai La Maura, oggi principale spazio della città dedicato ai grandi eventi musicali". È la nota di Live Nation, organizzatore del concerto di Bad Bunny di sabato 18 luglio all'Ippodromo Snai La Maura di Milano e interrotto a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche, caratterizzato da un violento temporale accompagnato da una grandinata di eccezionale intensità. " Al contrario - continua la nota - vi è stata la prova concreta della capacità di risposta dell'intero sistema organizzativo e del livello di preparazione raggiunto". Ancora: "Il deflusso dei circa 78.500 spettatori presenti all'Ippodromo SNAI La Maura è iniziato alle 21.29, contestualmente al repentino aggravarsi delle condizioni meteo, e si è concluso alle 22.22. Alle 22.58 l'intera viabilità dell'area risultava già completamente ripristinata. Le poche persone che hanno richiesto assistenza sanitaria sono state tutte classificate in codice verde e hanno riportato esclusivamente conseguenze riconducibili alla grandinata, senza alcuna criticità legata all'organizzazione dell'evento o alla struttura".

Sottolinea Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia: "Sabato sera non è stata la fortuna a evitare conseguenze più gravi. La gestione di un'emergenza come questa è il risultato di mesi di pianificazione, procedure condivise e di un coordinamento costante tra tutti gli operatori coinvolti. Quando ci si trova di fronte a uno scenario eccezionale, quel lavoro, normalmente invisibile per il pubblico, emerge invece con chiarezza". Ancora: "Il sistema ha reagito come era stato progettato per fare, dimostrando che la collaborazione tra promoter, istituzioni e sistema città funziona ed è in grado di garantire la massima tutela del pubblico anche nelle situazioni più complesse e imprevedibili".

Da LiveNation viene infine ribadito che i possessori di biglietto riceveranno il rimborso integrale del prezzo del biglietto e dei diritti di prevendita. Ulteriori dettagli sulle modalità di rimborso saranno comunicati nei prossimi giorni.